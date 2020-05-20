الحشد الشعبي يطلق المرحلة السادسة من عمليات "ثأر الصائمين" بصلاح الدين

أعلنت قوات ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​ اليوم، عن انطلاق المرحلة السادسة من عمليات "ثأر الصائمين" لتطهير مناطق جنوب ​محافظة صلاح الدين​ بشمالي العراق من الإرهابيين التابعين ل​تنظيم داعش​.

وأشار بيان للحشد الشعبي، إلى أن "قواته المتمثلة بالكتيبة الرابعة المقاتلة الدروع اللواء 41 و42 و43 انطلقت، فجر اليوم، بعمليات ثأر الصائمين بمرحلتها السادسة، من ثلاثة محاور لتطهير جنوب صلاح الدين باتجاه غرب المحافظة".

تجدر الإشارة إلى أن محافظة صلاح الدين شهدت العديد من محاولات التسلل لتنظيم داعش حيث سقط من التنظيم 4 قتلى أمس شمالي قضاء بيجي التابع للمحافظة.