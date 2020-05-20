الخارجية الفرنسية: لمزيد من التنسيق بشأن إعادة فتح حدود الاتحاد الداخلية

دعا وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية وشؤون ​أوروبا​، جان باتيست لوموان، إلى "مزيد من التنسيق بشأن إعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي"، في وقت أعلنت بعض الدول الأعضاء اجراءات في هذا الاتجاه مع اقتراب ​موسم السياحة​ الصيفي.

ولفت لوموان إلى أن "التنسيق ملح جدًا، لكن الهدف هو إعادة فتح الحدود الداخلية تدريجيا بحوالي تاريخ 15 حزيران المقبل". واعتبر أن "تخفيف الإجراءات لى الحدود يجب أن يتم على عدة مراحل"، موضحا أنه "أولًا سيكون هناك رفع جزئي، اعتمادا على الوضع الوبائي في الأراضي الأوروبية المختلفة، يليه رفع عام".