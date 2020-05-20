شركة "رولز رويس" تلغي تسعة آلاف وظيفة بسبب فيروس كورونا

أعلنت شركة "رولز رويس" البريطانية لتصنيع محركات الطائرات، إلغاء 9 آلاف وظيفة على الأقل نظرا لتراجع حركة النقل الجوي بسبب فيروس كورونا المستجد. وعزت المجموعة الصناعية في بيان قرارها إلى التأثير "غير المسبوق" لكوفيد-19 على قطاع الطيران.
ولفتت الى أنه "أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن سوق الطيران التجاري سيستغرق عدة سنوات حتى يعود إلى المستويات التي كان عليها منذ بضعة أشهر".
ويمثل الإلغاء 17 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في الشركة البالغة 52 ألف شخص. ويشمل بشكل خاص أنشطة الطيران المدني وبعض الوظائف الإدارية، لكنه لا يطال قسم الدفاع.
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