جونسون: برنامج تتبع المخالطين لمصابي كورونا سيكون جاهزًا مطلع حزيران

أشار ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ إلى أن "برنامجًا لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، سيكون جاهزًا بحلول الأول من حزيران المقبل" .

ولفت جونسون إلى أن "الحكومة ستعيّن 25 ألف متعقب للعمل بالبرنامج بحلول بداية الشهر المقبل"، منوّهًا بأنهم "سيكونون قادرين على تتبع عشرة آلاف حالة جديدة يوميًا عندما سيكون إجمالي عدد الفحوصات اليومية قد وصل إلى 200 ألف".

كما أفاد بأنه لديه "ثقة متزايدة بأنه سيكون لدينا عملية للفحص والتتبع والفحص هي الأفضل".