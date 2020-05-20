أشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن "برنامجًا لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، سيكون جاهزًا بحلول الأول من حزيران المقبل" .
ولفت جونسون إلى أن "الحكومة ستعيّن 25 ألف متعقب للعمل بالبرنامج بحلول بداية الشهر المقبل"، منوّهًا بأنهم "سيكونون قادرين على تتبع عشرة آلاف حالة جديدة يوميًا عندما سيكون إجمالي عدد الفحوصات اليومية قد وصل إلى 200 ألف".
كما أفاد بأنه لديه "ثقة متزايدة بأنه سيكون لدينا عملية للفحص والتتبع والفحص هي الأفضل".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: برنامج تتبع المخالطين لمصابي كورونا سيكون جاهزًا مطلع حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.