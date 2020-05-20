"جونز هوبكنز": 1574 حالة وفاة بسبب كورونا في أميركا و20260 إصابة

أشارت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية إلى أن "​الولايات المتحدة​ سجلت خلال اليوم السابق 1574 حالة وفاة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​". ولفتت الجامعة إلى أنه تم تسجيل 20260 إصابة جديدة بالعدوى في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الثلاثاء وحده، ليرتفع بالتالي إجمالي عد الإصابات بالفيروس إلى 1528661 إصابة في عموم البلاد، بما في ذلك 91938 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

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