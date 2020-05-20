الصحة القطرية تسجل 1491 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية تسجيل 1491 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بانخفاض 146 حالة عن اليوم السابق. ولفتت الوزارة إلى أن 966 شخصًا تعافوا من فيروس كورونا في عموم البلاد، بزيادة 231 شخصًا عن اليوم السابق. ونوّهت بوفاة شخص واحد جراء الإصابة بوباء "كوفيد 19"، كان يعاني من أمراض مزمنة، لترتفع الوفيات بسبب الفيروس في البلاد إلى 16 حالة.

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