قرقاش يأسف لاتهام نظيره اليمني الإمارات بزعزعة الأمن

أعرب وزير الدولة ​الإمارات​ي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ عن أسفه لتصريحات ​وزير الخارجية​ اليمني، التي اتهم فيها الإمارات بزعزعة ​الأمن​ ودعمها فصائل مسلحة، منها المجلس الانتقالي في عدن، مبديا أسفه من أن "يعلق وزير الخارجية اليمني الأخ محمد الحضرمي، تقصير حكومته السياسي والعسكري على شماعة الإمارات، ولن أزيد حرفا، تقديرا وإحتراما للتضحيات المشتركة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار الحضرمي، إلى أن "الحكومة لن تعود إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولن تعمل على تشكيل عاصمة ثالثة للشرعية، مؤكدا أن "الحكومة لم تعط الإمارات شيكا مفتوحا لتعمل ما تريد"، معتبرا أن سيطرة المجلس الانتقالي على عدن أثبت أن "الأهداف التي جاء من أجلها التحالف اهتزت بعد أن هاجمت الإمارات ​الجيش اليمني​، واتفاق ​الرياض​ جاء لطي هذه الصفحة".