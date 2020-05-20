دريان: دار الفتوى ستبقى تعمل لصالح اللبنانيين جميعا

جال مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ على المراكز التي يتم فيها توزيع المساعدات المالية للعائلات الفقيرة في ​بيروت​ كمرحلة أولى على أن تستأنف في باقي المناطق اللبنانية بعد ​عيد الفطر​ السعيد والتي تم جمعها من خلال الحملة الإنسانية الموحدة لجمع التبرعات دعمًا للأسر المحتاجة ومساعدتها في زمن ​كورونا​ التي نظمها ائتلاف المؤسسات الإغاثية في لبنان، المكوّن من سبع عشرة جمعية خيرية واجتماعية ورعائية أوائل ​شهر رمضان​.

واطلع المفتي دريان من فريق العمل الذي يتولى توزيع المساعدات في ​صندوق الزكاة​ بالتعاون مع مندوبي الجمعيات المنضوية تحت الائتلاف على كيفية العمل والتنظيم المتبع ضمن لوائح اسمية منظمة بطريقة متطورة آخذة بعين الاعتبار كل الإجراءات الوقائية صمن لوائح تقدمت بها كل جمعيات الائتلاف لتأمين المساعدة للعائلات المتعففة.

وأشاد المفتي دريان بالجهود التي بذلت في سبيل هذا التنظيم والتدقيق في لوائح الأسماء حتى يكون التوزيع عادلا بين الجمعيات وشكر فرق العمل المتطوعة في سبيل إنجاح هذا العمل الخيري الفريد، مؤكدا على أهمية فعل الخير في هذا الشهر الكريم وعلى راسها مساعدة وإغاثتهم في ظل الأوضاع المعيشية المتردية وجائحة كورونا.

وشدد على ان ​دار الفتوى​ ستبقى تعمل لصالح اللبنانيين جميعا لخدمتهم وتامين ما يمكن تأمينه لسد حاجاتهم ومتطلباتهم.