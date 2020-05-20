حصيلة إصابات كورونا بإفريقيا تتجاوز الـ90 ألفا والوفيات 3 آلاف

أفادت السلطات الصحية في دول القارة الإفريقية حتى اليوم، حسب آخر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، 91598 إصابة بالفيروس، وتوفى 2912 من هؤلاء المرضى، فيما تماثل 35808 آخرون للشفاء.
وتعتبر جمهورية جنوب إفريقيا في صدارة قائمة أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا في القارة السمراء بـ17200 إصابة مؤكدة بالوباء، وتليها مصر بـ13484 إصابة، والجزائر 7377 إصابة، والمغرب 7048 إصابة، ونيجيريا 6401 إصابة، أما بحالات الوفاة فتتصدر مصر الحصيلة بـ659 حالة وفاة، وتليها الجزائر 561، وجنوب إفريقيا 312 وفاة.
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