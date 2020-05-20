أخذ فريق ​وزارة الصحة​ 64 عينة في بلدة ​تمنين التحتا​، من مخالطين ل​حالات​ مصابة بفيروس كوفيد- 19 أو لمشتبه في إصابتهم، بإشراف مسؤول فريق الوزارة لفحوصات PCR الدكتور ​محمد عبيد​، وفي حضور رئيس ​اتحاد بلديات غربي بعلبك​ الدكتور إبراهيم نصار ورئيس بلدية تمنين التحتا مهدي مرتضى. وشملت العينات أشخاصا من البلدة وقرى الجوار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 64 فحص PCR لمخالطين لمصابين في بلدة تمنين التحتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.