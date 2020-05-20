نعمه نفى ما يتم تداوله عن منعع تصدير بعض السلع الغذائية

نفى وزير ​الإقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرار صادر عنه بمنع تصدير بعض السلع الغذائية جملة وتفصيلا"، مؤكدا أن "مثل هذه ​الاخبار​ المفبركة تؤثر سلبا على الوضع العام في البلاد في ظل ​الأزمة​ الاقتصادية الراهنة".​​​​​

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