حسن بحث مع نقيبة مستوردي الأجهزة والمعدات الطبية مشاكل القطاع

عرض ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ مع نقيبة مستوردي الأجهزة والمعدات الطبية السيدة ​سلمى عاصي​ المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع. وتواصل الوزير حسن مع ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ بهدف تسيير الأمور في هذا المجال وحلحلة المعوقات للحد من تداعيات الأوضاع المالية الصعبة على قطاع استيراد الأجهزة والمعدات الطبية.

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