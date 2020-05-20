وزيرة الشباب والرياضة بحثت مع وفد اللجنة الاولمبية استئناف الأنشطة الرياضية

استقبلت وزيرة ​الشباب​ و​الرياضة​ فارتينيه أوهانيان في مكتبها في الوزارة، وفدا من اللجنة الأولمبية ال​لبنان​ية ترأسه نائب الرئيس المهندس هاشم حيدر، وضم الامين العام العميد المتقاعد حسان رستم والاعضاء رلى عاصي وفرنسوا سعادة وعزة قريطم.

وتم البحث في الواقع الرياضي عموما والمستجدات الناتجة عن ازمة ​فيروس كورونا​ خصوصا وإنعكاساتها الكبيرة على الحركة الرياضية في لبنان، لا سيما لجهة توقف النشاط الرياضي. وتدارس المجتمعون وضع خطة لإستئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي وفق الضوابط والمعايير الصحية التي تحافظ على ​الصحة​ و​السلامة العامة​.

وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة واللجنة الأولمبية برئاسة الوزيرة اوهانيان، وحددت مهمتها في اتجاهات ثلاثة هي: وضع خطة مرحلية لإستئناف النشاط الرياضي بما لا يتعارض مع تطورات أزمة كورونا او المقررات التي تصدر عن ​مجلس الوزراء​ في هذا المجال، واقتراح معايير للمساهمات المالية التي يمكن ان تقدمها الوزارة للإتحادات الرياضية، ووضع تصور لكيفية تقليص تأثير الظروف القائمة على الاستحقاقات المقبلة والمشاركات الخارجية للرياضة اللبنانية.