وزيرة الشباب والرياضة بحثت مع وفد اللجنة الاولمبية استئناف الأنشطة الرياضية

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان في مكتبها في الوزارة، وفدا من اللجنة الأولمبية اللبنانية ترأسه نائب الرئيس المهندس هاشم حيدر، وضم الامين العام العميد المتقاعد حسان رستم والاعضاء رلى عاصي وفرنسوا سعادة وعزة قريطم.
وتم البحث في الواقع الرياضي عموما والمستجدات الناتجة عن ازمة فيروس كورونا خصوصا وإنعكاساتها الكبيرة على الحركة الرياضية في لبنان، لا سيما لجهة توقف النشاط الرياضي. وتدارس المجتمعون وضع خطة لإستئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي وفق الضوابط والمعايير الصحية التي تحافظ على الصحة والسلامة العامة.
وتم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة واللجنة الأولمبية برئاسة الوزيرة اوهانيان، وحددت مهمتها في اتجاهات ثلاثة هي: وضع خطة مرحلية لإستئناف النشاط الرياضي بما لا يتعارض مع تطورات أزمة كورونا او المقررات التي تصدر عن مجلس الوزراء في هذا المجال، واقتراح معايير للمساهمات المالية التي يمكن ان تقدمها الوزارة للإتحادات الرياضية، ووضع تصور لكيفية تقليص تأثير الظروف القائمة على الاستحقاقات المقبلة والمشاركات الخارجية للرياضة اللبنانية.
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