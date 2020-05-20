وزارة الصحة: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 961

أعلنت ​​وزارة الصحة​ العامة​ في تقريرها اليومي عن مستجدات ​فيروس ​​كورونا​​​، أن الفحوصات المخبرية للكشف على كورونا أكدت تسجيل 7 إصابات جديدة، 3 من تلك الإصابات لوافدين إلى ​لبنان​، و4 لمقيمين في لبنان 2 منها لمخالطين، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 961 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي.

وأوضح تقرير الوزارة أن عدد الوفيات بهذا العدوى بقي مستقرا على 26 حالة وفاة من دون زيادة، فيما استقرت حالات الشفاء على 251 حالة، مبينة أن عدد الفحوصات التي أجريت للمقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 1353، أما للوافيدن فقد تم إجراء 290 فحصا.