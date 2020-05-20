AFP: أكثر من 323 ألف وفاة بكورونا وأكثر من 4 ملايين إصابة في العالم

كشف تعداد لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية "AFP" استنادا لمصادر رسمية، عن إرتفاع عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ المستجد حول العالم إلى 323 ألفا و370 شخصا على الأقل منذ ظهر الوباء في ​الصين​ في كانون الأول، كما تم تسجيل أكثر من أربعة ملايين و910 ألف و110 إصابة معلنة في 196 بلدا ومنطقة.

و​الولايات المتحدة​ التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط، هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات وال​حالات​ مع 91938 وفاة لمليون و528661 حالة. وأعلن تعافي ما لا يقل عن 289392 شخصا. وتحتل ​بريطانيا​ المرتبة الثانية لجهة عدد الوفيات الذي بلغ 35 ألفا و818 حالات.

وتليها ​إيطاليا​ بـ32 ألفا و169 وفاة من بين 226 ألفا و699 إصابة. وتحل ​فرنسا​ في المرتبة الرابعة مع 28022 وفاة ل180809 حالة ثم ​إسبانيا​ ب27 ألفا و778 وفاة من بين 232 ألفا و37 إصابة.

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وحتى اليوم، أعلنت الصين عن 82965 حالة منها 4634 وفاة و78244 حالة شفاء. وسجّلت ​أوروبا​ الأربعاء في ​الساعة​ 11,00 ت غ 168725 وفاة ل1938946 حالة والولايات المتحدة وكندا 97949 وفاة (مليون و607773 حالة).

وسجّلت ​أميركا اللاتينية​ والكاريبي 32 ألفا و386 وفاة من بين 578 ألفا و921 إصابة. وسجلت في ​البرازيل​ أكثر من نصف الوفيات (17971)وحوالى نصف الحالات المعلنة رسميا في المنطقة (271628 حالة).

وسجلت آسيا 12 ألفا و879 وفاة من بين 384 ألفا و874 إصابات، و​الشرق الأوسط​ 8384 وفاة من بين 299 ألفا و734 إصابة، و​إفريقيا​ 2919 وفاة من بين 91 ألفا و443 إصابات، وأوقيانيا 128 وفاة من بين 8426 إصابة.