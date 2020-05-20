علمت "​الخليج 365​" أن "أحد النواب قد أكد خلال أحد الاجتماعات أنه بكل بساطة ما حصل بموضوع ​التشكيلات القضائية​ هو أن مجلس القضاء معيّن من سياسيين وقد اتفق بعضهم على الإيقاع برئيس المجلس فأوهموه بوضع تشكيلات بدون رأي أحد، فحافظ الشيعة على مكتسباتهم و​السنة​ على قضاتهم وكذلك ​الدروز​، بينما قام رئيس المجلس بتغيير ​القضاة​ المسيحيين دون الحفاظ على أقل اللازم فـ"أكلها ​المسيحيون​".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أحد النواب أكد أنه تم الايقاع برئيس مجلس القضاء الأعلى بموضوع التشكيلات القضائية فـ"أكلها المسيحيون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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