المجذوب: هدفنا ضمان التعليم الجيد لجميع الأطفال في لبنان

أشار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ إلى أن "هدفنا في ​وزارة التربية والتعليم العالي​ هو ضمان التعليم الجيد لجميع الأطفال في ​لبنان​. فعلى رغم الوضع الصحي السائد، كانت فرقنا تبذل قصارى جهدها لضمان توفير التعلم عبر الإنترنت بأفضل طريقة مناسبة لأكبر عدد من المتعلمين".

وتأتي تصريحات المجذوب خلال احتفال إطلاق إفتراضي عبر الإنترنت لمشروع تطبيق التعلم بالذكاء الاصطناعي المجاني لتلامذة المدارس في التعليم العام في كل أنحاء لبنان وتوفير مواصلة تعليمهم، الذي يتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، وبدعم من وزارة ​التنمية الدولية​ البريطانية، حضره ​السفير البريطاني​ في لبنان كريس رامبلنغ.

بموازاة ذلك، أعرب رامبلينغ عن سعادته برؤية "الشراكة بين CENTURY Tech ووزارة التربية والتعليم العالي تنبض بالحياة"، منوّهًا بأن "CENTURY Tech هي واحدة من 12 عضوا في جمعية "موردي التعليم البريطانيين" الذين زاروا لبنان في أيلول 2018، لاستكشاف الفرص المتاحة لصناعات تكنولوجيا التعليم في ​المملكة المتحدة​ للاستثمار في النظام التعليمي في لبنان، ووضع لبنان في الواجهة باعتباره يشكل فرصة استثمارية مهمة للمملكة المتحدة وخصوصا من جانب شركات تكنولوجيا التعليم Ed Tech، إذ يعد التعليم أحد الركائز الأساسية للمملكة المتحدة في لبنان، وهو اليوم يحتاج إلى إجراءات عاجلة نتيجة لأزمة "​كوفيد 19​".

وشدد رامبلينغ على أن "هذا التعاون سيضمن حصول المتعلمين على حرية الوصول لمواصلة تعليمهم الذي يشكل بالنسبة إليهم المستقبل والطريق الأسلم لتغيير مجتمعاتهم وبلدانهم، ويمكن ان يتحقق ذلك من خلال تطبيق تعلم الذكاء الاصطناعي".

من جهته أفاد المدير العام للتربية ​فادي يرق​ بأن هذه الشراكة مهدت لشراكة ثلاثية فريدة بين القطاعين العام والخاص ووكالات التنمية"، آملا أن يكون ذلك بداية لتعاون أكبر يفيد قطاع التعليم العام في لبنان.