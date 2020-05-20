اللواء خير جال على مراكز الجيش لتوزيع السلل الغذائية لمحتاجين في بيروت

أكد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، اثناء جولته على مراكز الجيش لتوزيع السلل الغذائية على العائلات المحتاجة في بيروت التي تضررت من التعبئة العامة، "التنسيق التام مع الادارات الرسمية وخصوصا مع القوى الامنية والجيش، وهذا التنسيق يأتي بتوجيهات من دولة الرئيس حسان دياب".
وحيا خير قائد الجيش العماد جوزاف عون على التنسيق الدائم بين هيئة الرئاسة وقيادة الجيش والعناصر كافة، ما ينعكس ارتياحا لدى المواطن، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها".
ولفت الى "ان الهبات التي تأتي من الجاليات اللبنانية الى الهيئة العليا للاغاثة هي لصالح الشعب اللبناني". وأعلن "اننا نتقبل الملاحظات والشكاوى، وننظر فيها بهدف وصول المساعدات الى كل مواطن دون ذل او اهانة".
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