اللواء خير جال على مراكز الجيش لتوزيع السلل الغذائية لمحتاجين في بيروت

أكد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير​، اثناء جولته على مراكز الجيش لتوزيع السلل الغذائية على ​العائلات المحتاجة​ في ​بيروت​ التي تضررت من التعبئة العامة، "التنسيق التام مع الادارات الرسمية وخصوصا مع ​القوى الامنية​ والجيش، وهذا التنسيق يأتي بتوجيهات من دولة الرئيس ​حسان دياب​".

وحيا خير قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ على التنسيق الدائم بين هيئة الرئاسة و​قيادة الجيش​ والعناصر كافة، ما ينعكس ارتياحا لدى المواطن، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها".

ولفت الى "ان الهبات التي تأتي من الجاليات اللبنانية الى ​الهيئة العليا للاغاثة​ هي لصالح ​الشعب اللبناني​". وأعلن "اننا نتقبل الملاحظات والشكاوى، وننظر فيها بهدف وصول المساعدات الى كل مواطن دون ذل او اهانة".