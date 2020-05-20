اخبار العالم

اللواء خير جال على مراكز الجيش لتوزيع السلل الغذائية لمحتاجين في بيروت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير​، اثناء جولته على مراكز الجيش لتوزيع السلل الغذائية على ​العائلات المحتاجة​ في ​بيروت​ التي تضررت من التعبئة العامة، "التنسيق التام مع الادارات الرسمية وخصوصا مع ​القوى الامنية​ والجيش، وهذا التنسيق يأتي بتوجيهات من دولة الرئيس ​حسان دياب​".

وحيا خير قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ على التنسيق الدائم بين هيئة الرئاسة و​قيادة الجيش​ والعناصر كافة، ما ينعكس ارتياحا لدى المواطن، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها".

ولفت الى "ان الهبات التي تأتي من الجاليات اللبنانية الى ​الهيئة العليا للاغاثة​ هي لصالح ​الشعب اللبناني​". وأعلن "اننا نتقبل الملاحظات والشكاوى، وننظر فيها بهدف وصول المساعدات الى كل مواطن دون ذل او اهانة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء خير جال على مراكز الجيش لتوزيع السلل الغذائية لمحتاجين في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا