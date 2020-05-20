وزير الدفاع الإيراني:سنرد بحزم على اي عرقلة اميركية لحركة ناقلات النفط

أعلن وزير الدفاع واسناد ​القوات المسلحة​ ال​ايران​ية العميد ​أمير حاتمي​ أن "ايران سترد بحزم على اي عرقلة من قبل ​اميركا​ لحركة ناقلات ​النفط​ الايرانية"، مشددا على أن "أي عرقلة لناقلات النفط تعد خرقا للقرارات والامن الدولي، لذا يتوجب على المنظمات الدولية وكذلك الدول الحساسة تجاه القرارات وامن المياه الدولية ابداء رد الفعل تجاه هذه القضية حتما".

ولفت في تصريح الى أن "هذا العمل يعد نوعا من القرصنة البحرية. بطبيعة الحال فان سياستنا واضحة تماما ونعلن بصراحة باننا لا نتحمل اي عرقلة لناقلاتنا"، مشيرا الى أن "الاميركيين والاخرين يعلمون تماما باننا سوف لن نتردد اطلاقا في الرد على مثل هذا الامر وان ازدادت العرقلات واستمرت فانهم سيواجهون ردا حازما".