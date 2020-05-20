انتخاب علي فياض ياغي رئيسا لاتحاد بلديات بعلبك

عقد مجلس اتحاد بلديات ​بعلبك​ جلسة في مبنى محافظة ​بعلبك الهرمل​ في بعلبك، لانتخاب رئيس جديد للاتحاد بعد شغور المركز إثر استقالة ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​ بعد ​تشكيل الحكومة​. وجرى الانتخاب بإشراف رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وفاز ​علي فياض​ ياغي برئاسة الاتحاد للسنتين المتبقيتين من الولاية.

وشكر الحلاني، باسم المحافظ ​بشير خضر​، نائب الرئيس جمال عبد الساتر على "تعاونه وعمله الدؤوب ومتابعته وجهوده خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الاتحاد بالتكليف".

بدوره شكر ياغي رؤساء ​البلديات​ على ثقتهم ،مؤكداً بأن "العمل التعاوني ​البناء​ هو السبيل للنجاح في خدمة مجتمعنا وأهلنا".