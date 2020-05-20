انتخاب علي فياض ياغي رئيسا لاتحاد بلديات بعلبك

عقد مجلس اتحاد بلديات بعلبك جلسة في مبنى محافظة بعلبك الهرمل في بعلبك، لانتخاب رئيس جديد للاتحاد بعد شغور المركز إثر استقالة وزير الصحة العامة حمد حسن بعد تشكيل الحكومة. وجرى الانتخاب بإشراف رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وفاز علي فياض ياغي برئاسة الاتحاد للسنتين المتبقيتين من الولاية.
وشكر الحلاني، باسم المحافظ بشير خضر، نائب الرئيس جمال عبد الساتر على "تعاونه وعمله الدؤوب ومتابعته وجهوده خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الاتحاد بالتكليف".
بدوره شكر ياغي رؤساء البلديات على ثقتهم ،مؤكداً بأن "العمل التعاوني البناء هو السبيل للنجاح في خدمة مجتمعنا وأهلنا".
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