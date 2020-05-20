إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن بعكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجراح وصفت بأنها خطيرة في جريمة طعن بمدينة عكا بعد ظهر اليوم، الأربعاء.
وأفاد مصدر طبي أن "مركز نجمة داوود الحمراء تلقى بلاغا، بعد ظهر اليوم، بشأن مصاب بالطعن في شارع ‘فايتسمان’ في عكا. وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للمصاب، وهو في الـ30 من عمره. ومن ثم قام بنقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، إذ وصفت إصابته بالخطيرة".
وفي وقت لاحق، أصدر الناطق بلسان مستشفى الجليل الغربي في نهريا بيانا ذكر فيه أنه "أُحضر إلى المستشفى، قبل قليل، شخص من عكا (30 عاما)، وهو يعاني من إصابات إثر طعنات تعرض لها في عدة أجزاء من جسمه، ووصفت حالته بالمتوسطة المستقرة، ويتم إجراء الفحوصات اللازمة له في المستشفى".
إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.
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