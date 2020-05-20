اعتقال 3 مشتبهين بإطلاق نار على سيارة بكفر ياسيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة ثلاثة شبان، في العشرينيات من أعمارهم، من قرية كفر ياسيف، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بشبهة إطلاق النار على سيارة أحد سكان القرية، الليلة الماضية.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار، والتي أسفرت عن أضرار للسيارة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية. ووفقا للشرطة فإن خلفية الجريمة جنائية.
هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين الثلاثة، غدا.
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