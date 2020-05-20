اتهام صادق بـ"تحريض الفقراء على #مصرف_لبنان".. رياض سلامة حاكم مأزوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مثلت الإعلاميّة اللبنانيّة، اليوم الأربعاء، للتحقيق على يد المباحث الجنائية في بلادها، بعد أن تمّ استدعاؤها للتحقيق في المباحث الجنائية، الساعة 11 صباحًا، كاشفة أنّ سبب الاستدعاء هو دعوى مقدّمة بحقّها من قبل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

وكشفت صادق من خلال تغريدة عبر موقع "تويتر" بحسابها الشخصيّ، عن التّهم الموجهة لها في التحقيق الجاري معها حتى اللحظة، وقالت إنها متهمة بثلاثة اتهامات؛ العمل على النيل من مكانة الدولة المالية؛ تحريض الطبقة الفقيرة على حاكم مصرف لبنان؛ الإساءة إلى سمعة القطاع المصرفي في لبنان.

وكانت قد كتبت الإعلامية صادق يوم الإثنين، عبر حسابها في "تويتر": "أنا مستدعاة الأربعاء الساعة 11 للتحقيق في المباحث الجنائية. امتنع المعنيون مرة أخرى عن إبلاغي السبب. ولكن توصّلنا لمعرفة أن المدعي هو رياض سلامة، وهو الذي طلب التكتم التام في الدعوى. وقال الدعوى تتضمن أني أسيء إلى سمعة المصارف وهيبة الاقتصاد. هي المصارف سمعتها مثل الذهب وأنا عم شوهها".

وكتب اللبناني خالد نجم من خلال حسابه في "تويتر": "أنت يا ديما في نظر الوطنيين بطلة وجريئة وكلنا معك ونقف إلى جانبك لمواجهة كل فاسد وحاقد.. ولنا كل الثقة بقضائنا النزيه الذي سيعطيك حق الاستمرار في كشف الخونة الذين ألحقوا بالشعب الأذية وفي الوطن الانهيار #معك_ديما_صادق".

وكتب الإعلامي اللبناني رودلف هلال، على "تويتر" ساخرًا أن "يا عيب الشوم يا ديما.. ولو.. هيك عم تعملي بحكّامنا.. الليرة بألف خير (لا داعي للهلع) الوضع الاقتصادي ممتاز عنا ضمان شيخوخة وبرنامج للشباب العاطلين عن العمل.. ما كان لازم تعملي هيك.. #حاميها_حرميها #كلنا_ديما_صادق".