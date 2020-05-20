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الإمارات تتحرى هلال شوال الجمعة المقبل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 20 مايو 2020

أصدر سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وزير العدل بدولة الإمارات، قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1441 هجري الموافق 2020 ميلادي.

 

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في دولة الإمارات بتحري الرؤية وموافاة اللجنة عن بعد، بما يثبت لديها من خلال تقنيات التواصل المرئي، وذلك كإجراء احترازي، حفاظاً على السلامة العامة.

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه على لجنة تحري الشهور القمرية في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" متابعة مهمتها الشهرية عن بعد أيضاً، في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

 

وحدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة 29 رمضان 1441هجرية، الموافق 22 مايو 2020 عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات للتعامل مع تداعيات .

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