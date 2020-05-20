قطر.. تسجل حالة وفاة واحدة و1491 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 20 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية الأربعاء تسجيل حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 16 حالة.



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وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 1492 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 37 ألفا و97 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 966 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 6600 حالة.