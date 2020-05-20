شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 204 حالة من المصابين بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020 اعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الاربعاء، شفاء 204 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 4885 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها ،بإن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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