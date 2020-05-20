شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 مايو 2020 أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها أربع حالات محلية وحالة لشخص عاد إلى البلاد من الخارج.

Advertisements وذكرت اللجنة في بيان لها، يإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين وصل حتى الآن إلى 82965 في حين ظلت الوفيات دون تغيير عند 4634.

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