السعودية تتخطى العراق كأكبر مورد نفط الى الهند

أظهرت بيانات من مصادر بحسب "رويترز، أن السعودية حلت محل العراق كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند في أبريل الماضي، إذ جذبت تخفيضات حادة على أسعار النفط التي قدمتها الرياض، شركات التكرير في الهند.
وكان البلدان رفعا إنتاجهما وخفضا الأسعار الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي واردات الهند في الشهر الماضي 4.63 مليون برميل يوميا، بزيادة 5% عن مارس الماضي، لكن بانخفاض 4.1% عن أبريل 2019، وفقا للبيانات.
وقلصت شركات التكرير الهندية أنشطة معالجة الخام الشهر الماضي مع انخفاض الطلب إلى أقل مستوياته منذ 2007 بسبب إجراءات العزل في أنحاء البلد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
ووفقا للبيانات فقد جاءت السعودية في المركز الأول في قائمة موردي النفط للهند، يليها العراق في المركز الثاني، ومن ثم الإمارات.
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