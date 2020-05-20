خامنئي يتهم دولا خليجية بارتكاب 'أكبر خيانة ضد تاريخ العالم العربي'

وقال الخامنئي، في سلسلة تغريدات على موقعه في "تويتر" : "اليوم ارتكب بعض دول الخليج الفارسي أكبر خيانة ضد تاريخها وتاريخ العالم العربي، وهي خانت فلسطين من خلال دعمها لإسرائيل. هل ستتسامح شعوب هذه الدول مع الخيانة من قبل قادتها؟".

وحمل الخامنئي، السعودية المسؤولية عن إقامة "علاقات صارخة" مع إسرائيل، واصفا هذه العلاقات بـ"أكبر عمل خيانة " و"خنجر طعن فلسطين والأمة الإسلامية".

وألقى المرشد الأعلى على "واشنطن اللوم في هذه المسألة"، مشددا على "ضرورة أن يدرك جيران إيران العرب أن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة بل إنها "تستغلهم كأدوات لحماية النظام الصهيوني والمصالح الإمبريالية الأمريكية في المنطقة".

وشدد الخامنئي، على أن "إسرائيل على حد ذاتها لا تحظى بأي قوة، وهناك عاملان يدعمانها، وهما الدعم الأمريكي غير المشروط، وامتناع حكومات عربية وإسلامية عن دعم فلسطين".