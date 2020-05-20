خامنئي يتهم دولا خليجية بارتكاب 'أكبر خيانة ضد تاريخ العالم العربي'

شن المرشد الأعلى الإيراني علي الخامنئي، الأربعاء، هجوماً حاداً على بعض دول الخليج، متهما إياها بارتكاب "أكبر خيانة ضد تاريخ العالم العربي".
وحمل الخامنئي، السعودية المسؤولية عن إقامة "علاقات صارخة" مع إسرائيل، واصفا هذه العلاقات بـ"أكبر عمل خيانة " و"خنجر طعن فلسطين والأمة الإسلامية".
وألقى المرشد الأعلى على "واشنطن اللوم في هذه المسألة"، مشددا على "ضرورة أن يدرك جيران إيران العرب أن الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة بل إنها "تستغلهم كأدوات لحماية النظام الصهيوني والمصالح الإمبريالية الأمريكية في المنطقة".
وشدد الخامنئي، على أن "إسرائيل على حد ذاتها لا تحظى بأي قوة، وهناك عاملان يدعمانها، وهما الدعم الأمريكي غير المشروط، وامتناع حكومات عربية وإسلامية عن دعم فلسطين".
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