من بغداد.. 'يوتوبيا الوباء' لمواجهة كورونا

اعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الاربعاء، عن عزمها اطلاق معرض فني الكتروني عن كيفية مواجهة فايروس كورونا يوم الجمعة المقبل.
وقال المدير العام للدائرة علي عويد العبادي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "دائرة الفنون العامة إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار تستعد لإطلاق معرض مشترك للفنانين محمد الكناني وتحرير علي تحت عنوان يوتوبيا الوباء وذلك على موقع دائرة الفنون العامة يوم الجمعة الموافق ٢٢ ايار من عام ٢٠٢٠".
وأضاف ان "المعرض يتحدث عن كيفية مجابهة فايروس كورونا الوبائي ولكن بطريقة الفن التشكيلي"، مشيرا الى أن "دائرة الفنون العامة كانت قد قدمت سابقاً اربعة معارض فنية ولكن بشكل الكتروني وذلك للتواصل مع جمهورها الفني ومتذوقي الفن التشكيلي داخل وخارج العراق".
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