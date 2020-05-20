الصحة توعز الى التربية بامكانية اجراء الامتحانات التمهيدية

اوعزت وزارة الصحة، الاربعاء، الى وزارة التربية بامكانية اجراء الامتحانات التمهيدية.

وقال وزارة التربية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير التربية علي حميد مخلف قدم شكره للجهود التي بذلت من اللجنة الدائمة للامتحانات العامة من خلال تنسيقها مع الجهات الصحية فيما يخص اجراء الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين في ظل جائحة كورونا"، مبينة ان "وزارة الصحة اوعزت لنا بعدم ممانعتها من اجراء الامتحانات للعام الدراسي 2019 / 2020".

واضافت ان "ذلك جاء بعد اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة واهمها؛ فحص الممتحنين صباحا سريريا وخاصة ارتفاع درجة الحرارة وبالتنسيق مع دوائر الصحة وكذلك يجب على جميع الطلبة والمراقبين ارتداء الكمامات وترتيب جلوس الممتحنين لتكون المسافة بين ممتحن وآخر لا تقل عن متر".