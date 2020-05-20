الرافدين يطلق رواتب جميع الموظفين بعد إيقاف سابق

وبحسب المصدر، الذي تحدث لـ الخليج 365، فأن "اطلاق الرواتب تم عبر توجيه من قبل وكيل وزارة المالية طيف سامي".

واوعزت وزارة المالية في وقت سابق، لمصرف الرافدين بايقاف دفع مستحقات الموظفين الموطنة رواتبهم دون معرفة الأسباب ما تسبب بتأخير صرف رواتب بعض المؤسسات والسماح لمصرفي الرشيد والـ tpi فقط".