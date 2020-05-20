انتخابات بكرواتيا يوليو المقبل ولا أمل في حكومة ائتلافية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات برلمانية في الخامس من يوليو المقبل، في عملية تصويت من المتوقع ألا تسفر عن حكومة اتئلافية.



ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم والمنتمي ليمين الوسط والحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض الذي يليه بفارق بسيط في استطلاعات الرأي.

ومن غير المتوقع أن يفوز أي منهما بأغلبية واضحة لذا فإن تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب أصغر يعد في حكم المؤكد.

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وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي يحظى بدعم حوالي 30 بالمئة من الناخبين فيما سيحصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي على حوالي 28 بالمئة.

وفي المرتبة الثالثة يحل تكتل قومي يشكك في الاتحاد الأوروبي ويحظى بدعم نحو عشرة بالمئة من الناخبين.

وستواجه الحكومة التي ستتشكل في المستقبل مهمة شاقة لإنعاش الاقتصاد المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.4 بالمئة هذا العام بسبب وباء فيروس كورونا وآثاره السلبية الشديدة على السياحة التي تمثل قرابة 20 بالمئة من دخل البلاد.