1000 قتيل في اشتباكات عرقية بـ"جنوب السودان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول في دولة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن ألف شخص خلال اشتباكات على خلفية عرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن جون داك جاتلواك، مفوض مقاطعة أورور بولاية جونقلي، قوله: "ما لا يقل عن ألف قتيل و370 مصابا في هجوم لأشخاص مدججون بالسلاح من عرقية مورلي ست قرى بالمقاطعة السبت الماضي".

وأوضح المفوض أن من القتلى 230 من النساء والأطفال، إلى جانب 270 من الشباب الذين حاولوا الدفاع عن عائلاتهم وجيرانهم.

وقال جاتلواك :"أكدنا مقتل نحو ألف شخص"، مضيفا أن حصيلة القتلى قد تكون أعلى.

وأوضح أن البحث مستمر عن المفقودين من أهالي القرى الذين فروا إلى الغابات هربا من المهاجمين، الذين كانوا مسلحين بقاذفات صواريخ وأسلحة رشاشة.

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وكان جاتلواك قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 80 شخصا.

وأكد أتيني ويك أتيني، المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس سلفا كير يدين العنف.

وتعتقد السلطات المحلية أن هجوم السبت كان ردا على حادث مماثل وقع في فبراير/شباط الماضي، عندما نهب رجال من عرقية لو نوير ماشية واختطفوا أطفالا من المورلي.

وحوادث نهب الماشية تحدث بصورة متكررة منذ قرون في البلاد.