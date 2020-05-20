الجيش الليبي يقتل قائدا بمليشيا السراج خلال إحباط هجوم

الخليج 365 - طرابلسالأربعاء 2020/5/20 03:12 م بتوقيت أبوظبي
أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، مقتل عشرات المليشيات بينهم قيادي بارز في ضربات لسلاح الجو قرب مدينة غريان (70 كلم جنوب العاصمة طرابلس).
وقال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، إن سلاح الجوي تمكن من توجيه ضربات دقيقة للمليشيات الموالية لتركيا في أطراف مدينة غريان.
وأضاف المحجوب، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الضربة الجوية خلّفت عشرات القتلى في صفوف المليشيات من بينهم قائد مليشيات غريان محمود الغصري بالإضافة لتدمير أكثر من 20 آلية عسكرية.
وأوضح أنه مع ساعات الصباح الأولى حاولت المليشيات والمرتزقة شن عدوان على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي إلا أن القوات المسلحة وسلاح الجو الليبي كانوا لهم بالمرصاد وأحبطوا هذا الهجوم.
يأتي هجوم المليشيا رغم إعلان الجيش الليبي عدة مبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك، بينها تخفيف "المظاهر المسلحة" في طرابلس، ووقف إطلاق النار أحادي الجانب.
وأصدر الجيش الليبي بيانا جاء فيه: إننا "نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس، والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية للإرهابيين والمرتزقة الأتراك".
وأضاف" رغبة في تخليص الناس من المعاناة خلال العيد السعيد، وإعطاء أهلنا الفرصة لمراعاة العادات والتقاليد، قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 - 3 كيلومتر لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات.
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