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البواردي ووزير دفاع نيبال يبحثان تعزيز التعاون العسكري

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالة أنباء الإمارات

الأربعاء 2020/5/20 02:55 م بتوقيت أبوظبي

بحث وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، الأربعاء، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع النيبالي، إيشواربوخريل، تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية فإن الجانبين ناقشا، خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول آخر تطورات انتشار وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود لاحتواء تداعياته، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية .

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وتناول الاتصال أيضا "تعزيز علاقات التعاون الدفاعي و العسكري المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية نيبال وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين".

ونهاية الشهر الماضي، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ويستفيد من المساعدات أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. 

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