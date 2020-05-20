انت الان تتابع تركيا تخفف قيود الحجر الصحي للعائدين من الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن تركيا ستخفف القيود التي تقضي بفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المواطنين العائدين من الخارج فيما تبدأ البلاد تخفيف الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويُمضي الأتراك العائدون من الخارج 14 يوما قيد الحجر الصحي في مساكن للطلاب حيث تجري مراقبهم لرصد أي أعراض محتملة لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس.

والآن سيخضع العائدون على متن رحلات جوية مجدولة لفحوص طبية ثم ستجري متابعتهم لمدة 14 يوما وهم في منازلهم.