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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤل صحي تايلاندي يتوقع انتاج بلاده لقاح مضاد لفيروس كورونا العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع مسؤول صحي في تايلاند ،اليوم الأربعاء، إنتاج بلاده للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد19) العام المقبل وذلك بعد الوصول إلى نتائج إيجابية للقاح قيد البحث في تجارب اجريت على الفئران.
وقال المتحدث باسم مركز إدارة (كوفيد19) التابع لوزارة الصحة التايلاندية تايسين ويسانويوثين في بيان له "ان بلاده ستبدأ في اختبار لقاح (مسنجر. آر .إن.أي) على القردة الأسبوع المقبل".
ويعمل لقاح (مسنجر .آر .إن.أي) على إنتاج ما يسمى بالمستضدات في الجسم وهي جزيئات تتشكل على سطح الفيروسات وتقوم بتحفيز الجهاز المناعي.
وتشهد تايلاند تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية حيث بلغت حصيلة الإصابات 3034 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 56 حالة.
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