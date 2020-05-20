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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى غامبيا لتعزيز مكافحة انتشار "كوفيد-19" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 4 أطنان من الإمدادات الطبية إلى غامبيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسيستفيد منها أكثر من 4 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال عمر المهيري القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في السنغال: إن تقديم المساعدة إلى غامبيا اليوم يعد جزءا من المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أفريقيا.
وتابع المهيري: إن حماية العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم هي ركيزة أساسية لدى دولة الإمارات لمساعدة الدول الأخرى على مواجهة هذه الأزمة.
وقدمت دولة الإمارات أكثر من 627 طناً من المساعدات لأكثر من 52 دولة، استفاد منها نحو 627 ألفا من المهنيين الطبيين
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