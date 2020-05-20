ارتفاع أصول المصارف الإماراتية إلى 3.156 تريليون درهم خلال أبريل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

واصل إجمالي الأصول المصرفية، شاملا القبولات المصرفية ارتفاعه إلى 3.156 تريليون درهم تقريبا خلال شهر أبريل2020 بنمو نسبته 0.9% مقارنة مع 3.128 تريليون درهم في مارس من العام ذاته.



وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.4 % من 1.768 تريليون درھم في نهاية شهر مارس 2020 إلى 1.776 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من نفس العام .

وخلال أبريل 2020 ،ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 20.3 مليار درهم، نتيجة زيادة بمقدار26.7 ملیاردرھم في ودائع المقيمين على الرغم من انخفاض بمقدار 6.4 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.

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من جانب أخر أعلن مصرف الإمارات المركزي أن عرض النقد "ن1" ارتفع بنسبة 3.2 % من 542.7 مليار درهم في نهاية شهر مارس من العام 2020 الى 560.3 ملياردرهم في أبريل من العام ذاته .. ويشمل عرض النقد ن1 النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك.

كما ارتفع عرض النقـد "ن2" بنسبة 0.7 %من 1.455 تريليون درھم في نهاية شهر مارس الى 1.465تريليون درهم في نهاية أبريل ..ويشمل /ن 2 / كل من ن1 + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرھـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية".

وزاد عرض النقد "ن3" بنسبة 2.2 %من 1.714 تريليون درھـم فـــي نهاية شهر مارس من العام 2020 الى 1.752 تريليون درهم تقريبا في شهر أبريل .

وعزى المصرف المركزي الزيادة في عرض النقد ن1 لارتفاع بمقدار 4.7 مليار درهـم في النقد المتداول خارج البنوك ولارتفاع في الودائع النقدية بمقدار 12.9 مليار درھـم، وزيادة عرض النقد ن2 نتيجة لارتفاع عرض النقد ن1 على الرغم من انخفاض بمقدار 7.7 مليار درهم في الودائع شبة النقدية، فيما تعود الزيادة في عرض النقد ن3 إلى ارتفاع في عرض النقد ن1 ون2 وارتفاع في الودائع الحكومية بمقدار 27.5 مليار درهم خلال شهر أبريل .