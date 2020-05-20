الصحة الكويتية تسجل 804 إصابات جديدة بفيرو كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية تسجيل 204 حالات تعافي من ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، لترتفع بالتالي حالات الشفاء في عموم البلاد إلى 4885 حالة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في عموم البلاد، منوّهًا بأن "1034 شخصًا خرجوا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة خرجوا من مراكز الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي".

وكان ​وزير الخارجية​ الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، عقد في وقت سابق من هذا اليوم، اجتماعًا لمتابعة خطة ترحيل العمالة المقيمة بصفة غير قانونية في الكويت، وخطة إجلاء العمالة الوافدة إلى أوطانهم.