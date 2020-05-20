أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في تصريح من عين التينة اثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه "وضعت بري بأجواء زيارتي الى سوريا".
ولفت إلى ان "زيارتي ككل الزيارات ونأمل ان تثمر وسترون التنفيذ ويتم العمل على نهاية قريبة لملف المعابر".
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء ابراهيم من عين التينة:نعمل على نهاية قريبة لملف المعابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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