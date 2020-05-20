اللواء ابراهيم من عين التينة:نعمل على نهاية قريبة لملف المعابر​​​​​​​

أوضح المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في تصريح من ​عين التينة​ اثر لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ انه "وضعت بري بأجواء زيارتي الى ​سوريا​".

ولفت إلى ان "زيارتي ككل الزيارات ونأمل ان تثمر وسترون التنفيذ ويتم العمل على نهاية قريبة لملف المعابر".

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