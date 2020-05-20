LBC: اخلاء سبيل مازن حمدان لقاء كفالة مالية بقيمة 300 مليون ليرة

كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI" عن "اخلاء سبيل مدير العمليات النقدية في ​​مصرف لبنان​ مازن حمدان من قبل قاضي التحقيق شربل ابو سمرا لقاء كفالة مالية بقيمة 300 مليون ليرة ومستشاره وسام سويدان لقاء 100 مليون ليرة".

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