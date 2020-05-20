أقام "ثوار صور" وعدد من الناشطين في ​مدينة صور​ وجوارها اعتصاما أمام "​مؤسسة كهرباء لبنان​" فرع صور، بعنوان "بدنا ​الكهرباء​ تضوي عالكل"، احتجاجا على الزيادة في التقنين القاسي خصوصا منذ بداية ​شهر رمضان​.

ورفع المعتصمون لافتات نددت ب​سياسة​ التقنين، ودعت الى "مواصلة الاعتصام حتى اعادة ​التيار الكهربائي​ وتغذية كل المناطق 24على 24".

وواكب الاعتصام تدابير امنية مشددة اتخذتها ​القوى الامنية​ و​الجيش​ في محيط المؤسسة.

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