اعتصام أمام "مؤسسة كهرباء لبنان" في صور احتجاجا على التقنين

أقام "ثوار صور" وعدد من الناشطين في مدينة صور وجوارها اعتصاما أمام "مؤسسة كهرباء لبنان" فرع صور، بعنوان "بدنا الكهرباء تضوي عالكل"، احتجاجا على الزيادة في التقنين القاسي خصوصا منذ بداية شهر رمضان.
ورفع المعتصمون لافتات نددت بسياسة التقنين، ودعت الى "مواصلة الاعتصام حتى اعادة التيار الكهربائي وتغذية كل المناطق 24على 24".
وواكب الاعتصام تدابير امنية مشددة اتخذتها القوى الامنية والجيش في محيط المؤسسة.
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