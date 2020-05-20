وفاة طفل اثر سقوطه من شرفة منزله في عمشيت

سقط الطفل ش. ل. ط. (ثلاث سنوات) من الطابق الرابع في منزله الكائن في عمشيت، فتم نقله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل للمعالجة، الا أنه فارق الحياة لاحقا.
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