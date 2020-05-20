وفاة طفل اثر سقوطه من شرفة منزله في عمشيت

سقط الطفل ش. ل. ط. (ثلاث سنوات) من الطابق الرابع في منزله الكائن في ​عمشيت​، فتم نقله بواسطة ​الصليب الأحمر اللبناني​ إلى ​مستشفى سيدة المعونات الجامعي​ في جبيل للمعالجة، الا أنه فارق ​الحياة​ لاحقا. إضغط للمزيد

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