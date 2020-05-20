كنعان: قررنا إنشاء لجنة للوصول لأرقام الخسائر الحقيقية وعلى أي أساس قُيمت

أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أن "هناك تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والارقام بين الحكومة والمصارف و​الهيئات الاقتصادية​، حيث أن الخسائر من قبل الحكومة تقدر بـ 200 ألف مليار، في حين تقدر الجهات الأخرى التي ذكرتها الخسائر بـ 100 الف مليار، وهذا موضوع يحتاج إلى علاج".

ولفت كنعان، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه "جميعنا حريصون على قوة لبنان بالتفاوض مع اي جهة"، منوّهًا بأنه "لا يمكننا الإكمال بهذا اختلاف في تقدير الارقام، ولاننا حريصون على التفاوض مع ​صندوق النقد​ فالمطلوب توحيد الارقام". وشدد على أن "دور ​المجلس النيابي​ ليس الحلول محل الحكومة او التقرير عنها، لكن المطلوب إرادة صادقة وشعور بالمسؤولية الوطنية لان المسألة تتعلق بمصيرنا المالي ومستقبل الاجيال".

كما أفاد بأن "هذه العملية تتطلب إرادة صادقة وشعور بالمسؤولية الوطنية لأن"، مؤكدًا أن اللجنة قررت "إنشاء لجنة يمثل فيها ​مصرف لبنان​ و​جمعية المصارف​ والهيئات و​وزارة المال​، مهمتها الوصول الى حقيقة الارقام وعلى اي اساس جرى تقييم الخسائر وللوصول الى توزيع عادل للاعباء".

وشدد كنعان على أن "هذه ليست حفلة مصارعة، فالصراع السياسي لا يجب ان يكون على لقمة عيش اللبنانيين ومستقبلهم بل يجب اخراج ​الخطة الحكومية​ من التجاذبات"، موضحًا أن "المجلس النيابي يمثل الشعب واحترامه يقتضي اعطاء الاولوية للنقاشات الدائرة لان هدفها اشراك كل القوى الحية بالمجتمع للوصول الى المطلوب".

ولفت كذلك إلى ان "عملنا جدي وليس "حكي بحكي" وكما في ملف التوظيف وقطوعات الحسابات سنقوم بدورنا على صعيد الخطة الاقتصادية من خلال رقابة فعلية وجدية".