صفير: نتحاور مع الحكومة لنضع سويًا خطة جديدة تحافظ على حد أدنى من الأسهم في المصارف

أكّد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ أنّه "لا يمكن بناء أي خطط مستدامة بدون ​القطاع المصرفي​"، مشيرًا إلى أنّ "خطة المصرفيين كانت اكثر واقعية من طروحات ​الحكومة​ التي اعتمدت على المساعدات المالية الدولية التي لم تصل بعد".



وفي حديث لوكالة "​رويترز​" لفت صفير الى "أننا نتحاور مع الحكومة لنضع سويًا خطة جديدة تحافظ على حد ادنى من الأسهم في المصارف، التي تحتاجها لإعادة إطلاق دورة اقتصادية جديدة"، معتبرا أن "اقتراح الحكومة حول رأس مال المصارف كان سلبيا جدا وهناك طروحات أخرى للتعامل مع المشكلة"، معتبرا أن "​الاقتصاد العالمي​ في حالة سيئة ومن الصعب جذب مساهمين جدد للاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني حاليا أو في ​المستقبل​ وعلينا ان نعتمد على ما لدينا".