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 طرابلسي أسف لعدم تضمن خطة التعافي المالي أي اقتراح يساهم بنهوض القطاع التربوي

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أسف النائب ​ادكار طرابلسي​ لعدم تضمن "خطة التعافي المالي الخاصة بالحكومة ال​لبنان​ية" أي اقتراح مالي عملي يساهم بالنهوض بالقطاع التربوي المدرسي والمهني والجامعي في لبنان الذي هو أحد اركان الاقتصاد الوطني ويهيئ بشكل مباشر العنصر البشري المُدرّب والكفوء والذي سيُعتمد عليه بأي نهوض محتمل.

واقترح النائب طرابلسي في اجتماع ​لجنة المال والموازنة​ بحضور ​الهيئات الاقتصادية​ طلب الدعم الدولي المخصص للاستجابة مع تحديات جائحة ​​ لدعم القطاع التربوي عبر تسديد مساهمات الوزارات المتنوعة للمدارس المجانية والخاصة ما يسعفها ويحميها من الانهيار ويبقيها على قيد ​الحياة​، لتساهم ببقاء اللبنانيين في ارضهم.
وطالب طرابلسي باعتماد بطاقة تربوية موحدة تساوي بين جميع التلامذة اللبنانيين، وبتخصيص ​المدارس​ المهنية والتقنية والزراعية الرسمية والمؤسسات التي تقدم التدريب التخصصي بالجزء الاكبر من الدعم وبسرعة لمواكبة النهوض والتحول الاقتصادي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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