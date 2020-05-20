رويترز نقلاً عن وثيقة: جمعية المصارف تدعو إلى إعادة هيكلة للدين الحكومي

نقلت وكالة "رويترز" عن وثيقة أن "​جمعية مصارف لبنان​ تدعو إلى إعادة هيكلة للدين الحكومي تقلص قدر الإمكان الضرر بنحو ثلاثة ملايين مودع في البنوك".

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