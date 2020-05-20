متعاقدو اللبنانية أعلنوا الاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية حتى اقرا

أعلن "متعاقدو ​الجامعة اللبنانية​" "الاعتصام المفتوح امام ​وزارة التربية​ حتى اقرار ملف التفرغ". ولفت المتعاقدون في بيان الى أن "مئة يوم مرت على نيلها الثقة، ولم تف ​الحكومة​ بوعدها الذي قطعته في ​البيان الوزاري​ والقاضي بإقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين ب​الساعة​ في الجامعة اللبنانية"، مؤكدين أن "أمام اللامبالاة الحكومية بشؤون الجامعة اللبنانية والوضع الكارثي المعيشي الذي يعيشه الأساتذة، يعلن ​متعاقدو اللبنانية​ عن البدء بالاعتصام المفتوح أمام وزارة التربية ابتداء من الساعة 01,00 بعد ظهر الأربعاء المقبل 27 أيار، على أن يكون مسار الحراك تصاعديا ضاغطا".

وتابع البيان :"لكي لا يدفع طلابنا الأعزاء ثمن ​سياسة​ تهميش الجامعة اللبنانية، يتواصل التعليم من بعد في ساحات الاعتصام، ولن تخلى الساحات إلا بعد إقرار ملف التفرغ".

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